OM : Pierre-Emerick Aubameyang n’y arrive toujours pas

Samedi soir, l’Olympique de Marseille était de retour aux affaires après les tristes évènements de l’Olympico du week-end dernier. Un duel face au LOSC, qui s’est finalement conclu sur le score de 0-0. Une rencontre assez fermée, avec assez peu de spectacle, et plutôt décevante pour les Phocéens. Et s’il y a un homme qui a particulièrement déçu, c’est Pierre-Emerick Aubameyang, qui a même été sifflé par son public lorsqu’il a été remplacé par Gattuso à la 77e minute pour laisser sa place à Vitinha.

Une bronca du Vélodrome pour un joueur qui a reçu un 2/10 dans les notes de notre rédaction. La pire du match. Le Gabonais a été extrêmement discret, et particulièrement bien muselé par la ligne défensive lilloise. Une influence inexistante dans le jeu offensif de son équipe qui ne date malheureusement pas de ce duel de samedi soir. L’ancien d’Arsenal et du FC Barcelone n’a marqué qu’un but en dix rencontres de Ligue 1, et ça commence à être extrêmement inquiétant. Il faut tout de même signaler qu’il a réalisé 3 passes décisives, ce qui n’est pas négligeable. Mais ce n’est pas suffisant.

Erreur de casting ?

Face à l’AEK Athènes et contre l’OGC Nice - les deux autres rencontres jouées par l’OM depuis le retour de trêve - le buteur de 34 ans avait déjà montré quelques soucis dans le jeu mais aussi sur le plan physique. Un constat inquiétant pour l’OM qui manque d’une référence offensive stable cette saison, n’ayant aucun autre véritable joueur de surface fiable, Vitinha ne pouvant pas être classé dans cette catégorie.

« La seule difficulté, c’est qu’il ne marque pas. J’ai l’impression que c’est un peu la mode, en ce moment, de parler tout le temps d’Aubameyang. Oui, il a peut-être raté quelques passes en première mi-temps, mais je ne vois pas un joueur en grande difficulté. Justement, on attend plus de lui car il s’appelle Aubameyang, comme s’il devait marquer à chaque match. Ce n’est pas un joueur qui ne touche jamais le ballon, désinvolte », a de son côté lancé Gennaro Gattuso après la rencontre, tentant de défendre tant bien que mal son attaquant. Sur la pelouse de l’AEK Athènes dès jeudi puis à Lens dimanche, Aubameyang aura l’occasion de faire taire ses détracteurs. Ou de leur donner encore plus raison…