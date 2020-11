Bayern : Rummenigge calme le jeu dans le dossier Alaba mais ...

Sujet sensible à Munich depuis plusieurs mois, la prolongation du défenseur autrichien David Alaba (28 ans) est en train de tourner au vinaigre. Herbert Hainer, le président du Bayern avait fait part de l'absence de réponse du clan David Alaba à la dernière offre proposée par le club. Le Rekormeister s'est depuis retiré des négociations alors que le contrat du joueur s'achève en juin 2021. Interrogé par Sport Bild, le PDG du club Karl-Heinz Rummenigge est revenu sur ce dossier. Il a tout d'abord fait part d'une situation encore très floue : «je ne sais pas si Alaba partira ... »

«Nous avons eu une réunion il y a deux semaines avec le père du joueur George et son conseiller Pini Zahavi. La discussion s'est bien passée, l'ambiance était positive, mais nous sommes là depuis des mois et nous devons commencer à planifier la saison prochaine. Il faut savoir s'il restera ou non» a-t-il ajouté. Une manière de calmer le jeu tout en mettant la pression sur le vainqueur de la dernière Ligue des Champions en le poussant à vite prendre sa décision. En tout cas, Karl-Heinz Rummenigge espère conserver David Alaba au Bayern Munich : «je pense que les joueurs devraient rester dans un club où ils se sentent à l'aise et, dans le cas de David, où ils ont beaucoup gagné. Nous voulons tous qu'il reste ici, c'est un gars merveilleux et un grand footballeur. Maintenant c'est à lui de décider.»