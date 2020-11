L'énorme claque reçue par le Bayern Munich dans le dossier David Alaba !

Il n'y a pas qu'au Paris Saint-Germain que des joueurs phares arrivent en fin de contrat et contrarient les plans des dirigeants. Dans un club, pourtant réputé pour sa gestion, comme le Bayern Munich, cela se passe actuellement. En effet, le dossier de la prolongation de David Alaba, après avoir rythmé l'été, a achevé la patience des dirigeants bavarois. L'international autrichien, âgé de 28 ans, sera en fin de contrat en juin prochain et le Bayern pensait avoir fait le nécessaire pour lui faire signer un nouveau bail longue durée.

Pour beaucoup, il semblait improbable de voir Alaba, au club depuis 2008, quitter le cocon munichois. Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer. Invité sur la chaîne de télévision BR lors de l'émission « Blickpunkt Sport », le président du club, Herbert Hainer, personne peu médiatisée qui a succédé à Uli Hoeness sur le trône, a expliqué que le Bayern Munich avait retiré son offre de prolongation !

Le Bayern Munich a retiré son offre

« Une nouvelle situation est survenue au cours du week-end. Nous avons fait une très, très bonne offre à David et à son agent il y a longtemps, nous avons négocié pendant des mois et nous trouvons l'offre très juste et compétitive, surtout de nos jours », a introduit Hainer. « Lors de la dernière rencontre, nous avons dit au conseiller de David que nous voulions avoir de la clarté et une réponse d'ici fin octobre, car nous voulons planifier la suite pour un poste aussi important ».

Le verdict était donc attendu au plus tard ce week-end et le clan Alaba n'en a visiblement pas tenu compte. « Nous n'avons rien entendu jusqu'à hier. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a alors demandé à nouveau activement au conseiller et la réponse a été que l'offre n'est toujours pas satisfaisante et que nous devrions aller plus loin. Nous avons alors décidé de retirer complètement l'offre. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune offre », a conclu le président Hainer.

Un coup dur pour le Bayern, et un énorme rebondissement dans ce feuilleton qui risque d'agiter tous les plus grands clubs européens. Le Real Madrid, la Juventus, l'Inter Milan et bien d'autres peuvent donc tenter de récupérer le défenseur polyvalent (capable de jouer latéral gauche ou dans l'axe) gratuitement pour la saison prochaine. Cela coûtera cher, puisque selon Bild, la proposition du Bayern qu'il n'a pas acceptée s'élevait à 16 M€ par an pour un bail de 5 saisons.