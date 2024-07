Une star espagnole ciblée par Manchester City, les folles ambitions de l’Espagne avec Luis de la Fuente

Dani Olmo ciblé par Manchester City

AS consacre un article sur une star de la sélection, Dani Olmo. En effet, le joueur de Leipzig a marqué en huitièmes, en quarts et en demi-finale de cet Euro. Il répond toujours présent dans les grands rendez-vous puisqu’il est le joueur espagnol qui a participé au plus grand nombre de buts de l’histoire du championnat d’Europe. Ce qui lui vaut l’intérêt d’un grand club comme Manchester City. On l’a beaucoup annoncé au FC Barcelone, mais celui qui possède une clause de 60 millions d’euros à Leipzig est pisté depuis quelques heures par Pep Guadiola. Après quatre ans en Allemagne, le club allemand lui laisse la liberté de négocier avec le club qu’il souhaite.

L’Espagne voit grand avec Luis de la Fuente

Le média espagnol AS annonce que Pedro Rocha, le président de la Fédération espagnole (RFEF), devrait communiquer à de la Fuente, lors de sa visite, ce vendredi, sa volonté de le prolonger jusqu’en 2026 avec une option pour l’Euro 2028. Il possède actuellement un salaire de 600 000 euros, mais ce montant pourrait tripler avec le nouveau contrat prévu. Ce dimanche, il pourrait permettre à sa sélection de remporter son premier trophée majeur depuis 2012.

L’AC Milan veut convaincre Alvaro Morata

La Gazzetta dello sport met en avant Alvaro Morata sur sa Une du jour. Annoncé avec insistance du côté de l’AC Milan, le club italien fait tout pour le convaincre de venir. Actuellement lié à l’Atletico de Madrid pour deux saisons, il s’est vu initialement proposer un contrat de trois ans en Italie. Les Rossoneri lui ont finalement offert un bail jusqu’en 2028. Le capitaine de l’Espagne, qui pourrait rejoindre Milan en prêt, se verrait offrir un salaire de 4,5 millions d’euros par an, soit 18 millions nets au total.