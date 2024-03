Clermont-OM : Jean-Louis Gasset salue les progrès de son équipe

Restant sur deux victoires depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur le terrain de Clermont, lanterne rouge de Ligue 1. Nettement supérieur dans le jeu, le club phocéen a déroulé en seconde période pour s’imposer en Auvergne (5-1) et réaliser la passe de 3 en championnat. Avec ce résultat, la formation olympienne confirme son regain de forme et prépare au mieux son rendez-vous européen de la semaine prochaine contre Villareal, en Ligue Europa. Si ce succès, qui permet aux Marseillais de remonter provisoirement à la 6e place au classement, a été salué par le coach de l’OM, ce dernier a également souligné les progrès réalisés par ses joueurs depuis son arrivée sur la Canebière.

«On pensait à un match piège mais on l’a rendu facile. On était sérieux. En première mi-temps, c’était juste à des moments techniquement. En début de deuxième mi-temps, on arrive à se faire égaliser, il faut gommer toutes ces erreurs qui nous font douter un peu. On sentait qu’on menait et qu’on avait la maîtrise du jeu. On a fait étape par étape, on avait un match 48 heures après notre arrivée avec Gishlain et Nico. On a repris le béaba, on a regardé les cassettes dans lesquelles ils se sentaient bien, là où ils avaient fait de bons matchs, on a essayé de calquer, contre Montpellier c’était le premier match de championnat il fallait gagner des points, là contre Clermont le premier match à l’extérieur, on savait que l’OM n’était pas fringant à l’extérieur, c’était une confirmation», a déclaré le technicien de 70 ans au micro de Prime Video.