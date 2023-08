Inter : l’agent de Lautaro Martinez évoque son avenir

Auteur de 28 buts et 10 passes décisives en 57 apparitions, Lautaro Martinez sort d’une saison pleine avec l’Inter Milan, finaliste de la dernière Ligue des champions. Pour autant, l’attaquant argentin est fréquemment annoncé dans le viseur de cadors européens, mais pas que. Fin juillet, le joueur de 25 ans a été associé à un club saoudien - dont l’identité demeure inconnue - qui était prêt à mettre pas moins de 60 M€ sur la table pour s’attacher ses services. Interrogé à ce sujet, son agent Alejandro Camano a fait le point sur l’avenir et les ambitions personnelles de son protégé. Selon lui, l’Argentin est heureux à Milan et n’a pas l’intention de voler vers de nouveaux horizons malgré les sollicitations dont il fait l’objet.

« Une fois par an, nous parlons de la situation générale. Il est le capitaine de l’Inter, il est très heureux ici et le club a un très bon projet sportif. Nous parlons de la possibilité que Lautaro puisse devenir encore plus heureux. Nous avons le temps de parler de son avenir. Lautaro est dans le top 3 des meilleurs attaquants du monde. Ce n’est pas seulement l’argent qui compte, les situations comptent aussi, avoir une équipe qui peut jouer sur tous les fronts. Il est très compétitif, il veut aider l’Inter à tout gagner. L’équipe est forte et Lautaro aime jouer avec un Inter très fort », a déclaré son agent, des propos rapportés par Sky Italia. Pour rappel, Lautaro Martinez est lié à l’Inter Milan jusqu’en juin 2026.