Ligue 1 : le PSG réussit la passe de cinq face à Clermont

Après la victoire de Lorient face à Lille (2-1) en ouverture de cette cinquième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait le promu Clermont au Parc des Princes, ce samedi à 17 heures. Auteurs d'un début de saison parfait, les Parisiens avaient pour ambition de poursuivre leur sans-faute. Devant composer avec de nombreuses absences - Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Ramos, Verratti, Bernat, Kurzawa ou encore Dagba - Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 avec la première de Donnarumma et un trio offensif, peu habituel, où Mbappé était soutenu par Rafinha et Draxler. En face, le club auvergnat, troisième au coup d'envoi et surprise de ce début de championnat, se présentait dans un 4-2-3-1 où la nouvelle recrue Hamel prenait la place du prolifique Mohamed Bayo, laissé au repos.

La suite après cette publicité

Le PSG d'attaque avant la Ligue des Champions

Sous les yeux de leurs supporters et en contrôle dans cette rencontre, le PSG s'illustrait une première fois par l'intermédiaire de Marquinhos mais la tête piquée du Brésilien était bien capté par Desmas sur sa ligne (11e). Face à un bloc clermontois bien en place, les Parisiens tentaient alors de passer par les ailes pour déstabiliser les hommes de Pascal Gastien et sur une accélération spectaculaire d'Hakimi, Herrera, opportuniste, profitait du centre repoussé de l'international marocain pour placer sa tête dans le but vide (1-0, 20e). Proche du break, le PSG remerciait encore un Hakimi, toujours aussi actif dans son couloir droit. Sur une merveille de centre en retrait, le latéral parisien trouvait Pereira mais la reprise du Portugais était détournée, in-extremis, par Zedadka (24e). Une domination finalement récompensée à la demi-heure de jeu. À la conclusion d'un travail remarquable de Mbappé sur le côté droit, Herrera signait un doublé d'une frappe imparable (2-0, 31e).

Le CF63, volontaire mais pris de vitesse, tentait de réagir avec ses ailiers Dossou et Allevinah. En vain. Au retour des vestiaires, Mbappé, virevoltant malgré les sifflets du début de rencontre, punissait une nouvelle fois le promu auvergnat. Idéalement lancé par Draxler en profondeur, KM7 devançait la sortie de Desmas pour conclure dans le but vide (3-0, 55e). Son quatrième but en cinq matches cette saison. Intenable, le natif de Bondy remettait ça quelques instants plus tard. Éliminant Ogier d'un crochet du droit, le champion du monde 2018 assénait une puissante frappe détournée par le portier clermontois. Opportuniste, Gueye concluait victorieusement, au près, de la tête (4-0, 65e). Dans une fin de rencontre baissant légèrement en intensité, le PSG, maître des débats, sécurisait son large avantage au score et infligeait une première défaite à Clermont. Avec ce nouveau succès (4-0), les Parisiens confortent leur place de leader en Ligue 1 et font le plein de confiance avant de se rendre à Bruges, mercredi prochain, pour lancer leur campagne en Ligue des Champions.

Le classement complet de la Ligue 1

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Paris Saint-Germain

Le XI de Clermont