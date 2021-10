Patrice Evra critique l'attitude de la Juve envers CR7

Parti du Real Madrid en 2018, Cristiano Ronaldo n’est resté que trois saisons à la Juventus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Portugais a tout fait pour quitter le Piémont. Visiblement pas considéré à sa juste valeur et lassé d’évoluer au sein d’une équipe incapable de rivaliser en ligue des Champions, le Portugais a mis les voiles. Et ça n’a pas surpris son ancien coéquipier Patrice Evra.

« Cristiano a besoin d’amour et de respect. Il a compris qu'à Turin il devenait le bouc émissaire des résultats insatisfaisants de la Juve. Mais beaucoup oublient que gagner la Serie A est un exploit chaque année. Si vous demandez Andrea Agnelli, le véritable objectif de la Juve chaque année est de triompher en championnat, pas en Ligue des champions. (…) Les critiques en Italie de Ronaldo ont été ridicules et même un peu hypocrites. Les mots de Massimiliano Allegri en conférence de presse, lorsqu'il a déclaré 'Cristiano ne jouera pas tous les matchs' ont également eu leur poids. Il n'est pas nécessaire de dire certaines choses en public, dites-les en privé », a-t-il déclaré à la Repubblica, dans des propos rapportés par RMC Sport.