Qui est Todd Boehly, le futur propriétaire de Chelsea ?

«Dans la vie, quand on pense le dernier acte arrivé, on s'aperçoit souvent que la pièce ne se comprend pas sans son épilogue». Par cette maxime théâtrale empruntée à Richard Joly, comprenez que le feuilleton de la vente du Chelsea Football Club, pointant actuellement à la troisième place de Premier League, arrive enfin à son terme. À travers un communiqué, publié ce samedi, le club londonien vient, en effet, d'annoncer un accord de rachat avec le consortium dirigé par Todd Boehly. «Le Chelsea Football Club peut confirmer que les conditions ont été convenues pour qu'un nouveau groupe, dirigé par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss, acquière le club», peut-on notamment lire.

L'heureux élu d'une vente record !

En échange d'un chèque de 4,25 milliards de livres, soit 5 milliards d'euros, Todd Boehly va donc devenir, sous réserve de l'aval du gouvernement britannique et de la Premier League qui devrait arriver à la fin du mois de mai, le nouveau propriétaire du club londonien. Entré en négociations exclusives depuis plusieurs jours, le milliardaire américain a donc été préféré à Stephen Pagliuca, détenant des parts dans la franchise américaine de basket des Boston Celtics et de l’équipe italienne de foot l’Atalanta Bergame, Sir Martin Broughton, ancien président de Liverpool, ou encore Jim Ratcliffe, auteur d'une offre de dernière minute. Mais qui est le futur boss des Blues ?

Copropriétaire de la franchise américaine de baseball des LA Dodgers et de basket Los Angeles Lakers, Todd Boehly est également soutenu par un apport du milliardaire suisse Hansjorg Wyss et de l’entrepreneur britannique Jonathan Goldstein. Avec une fortune estimée à 4,2 milliards, le businessman américain de 46 ans est par ailleurs membre majoritaire d’Eldridge Industries, une société de portefeuille dont le siège social est situé à Greenwich, dans le Connecticut. Enfin, il est aussi le PDG par intérim de la Hollywood Foreign Press Association depuis octobre 2021. Déterminé à investir dans le sport et plus particulièrement dans le football, Boehly était d'ailleurs entré, le 14 décembre dernier, en négociations exclusives pour acheter une participation majoritaire à Washington Spirit, équipe de MLS.

Todd Boehly ne connaît pas l'échec !

Tout proche de finaliser le rachat, l'Américain s'est finalement retiré des négociations le 12 janvier 2022. Avec Chelsea, il aura finalement concrétisé son rêve. Né dans une famille d'origine allemande, Todd Boehly a grandi aux Etats-Unis. Excellent élève, il a notamment été diplômé dans le Maryland, en 1991, à la Landon School de Bethesda, établissement, depuis, rebaptisé "Boehly Family Wrestling Room" en hommage à la réussite du futur propriétaire des Blues. Membre de l'équipe de lutte de cette école, il a également remporté le championnat universitaire en 1990 et 1991. Ambitieux, il est diplômé, cinq ans plus tard, dans le domaine de la finance, à la London School of Economics et commence à travailler, en parallèle, pour acquérir de l'expérience dans le secteur financier.

Que ce soit à la Citibank puis au Credit Suisse First Boston, Boehly développe ainsi son savoir-faire avant d'intégrer Guggenheim Partners en 2001. Au sein de cette société mondiale de services financiers d’investissement et de conseil qui s’engage dans la banque d’investissement, la gestion d’actifs, les services de marchés financiers et les services d’assurance, l'homme d'affaires américain gravit les échelons jusqu'à devenir président. Finalement, il change de dimension en 2015 lorsqu'il investit dans certains des actifs qu'il a collectés chez Guggenheim, notamment The Hollywood Reporter, Dick Clark Productions et Security Benefit pour fonder son entreprise actuelle, Eldridge Industries.

«Je pense qu'être diversifié nous aide vraiment à surmonter les cycles économiques», expliquait-il d'ailleurs l'année passée. Propriétaire, par ailleurs, d'une entreprise technologique, plus que présent dans l'investissement immobilier et actif dans l'industrie alimentaire, Todd Boehly s'est donc progressivement construit un empire. Un parcours impressionnant le conduisant, aujourd'hui, à mettre la main sur le Chelsea Football Club de Thomas Tuchel, champion d'Europe en titre et destiné à de très belles années. Qui plus est avec, à sa tête, un milliardaire prêt à prouver, une nouvelle fois, ses qualités de gestionnaire et son ambition débordante.