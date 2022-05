Chelsea a trouvé son nouveau propriétaire

La suite après cette publicité

La vente de Chelsea a pris un gros coup d'accélérateur ce matin. Le club anglais a annoncé dans un communiqué qu'un accord avec été trouvé avec le consortium dirigé par Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers. Ce dernier sera la nouveau détenteur des droits des Blues en échange d'un chèque de 4,25 milliards de livres, soit 5 milliards d'euros. L’offre de Jim Ratcliff, le dirigeant d’INEOS, et actionnaire principal de l'OGC Nice, a elle bien été repoussée.

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

«Le Chelsea Football Club peut confirmer que les conditions ont été convenues pour qu'un nouveau groupe, dirigé par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss, acquière le club. Sur l'investissement total réalisé, 2,5 milliards de livres sterling seront affectées à l'achat des actions du club et ce produit sera déposé sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention de faire don de 100% à des causes caritatives, comme l'a confirmé Roman Abramovich. L'approbation du gouvernement britannique sera requise pour que le produit soit transféré du compte bancaire britannique gelé», entame le communiqué.

La vente finalisée à la fin du mois de mai

«En outre, les nouveaux propriétaires proposés engageront 1,75 milliard de livres sterling d'investissements supplémentaires au profit du club. Cela comprend des investissements dans Stamford Bridge, l'Académie, l'équipe féminine, Kingsmeadow et un financement continu pour la Fondation Chelsea.» La vente devrait ainsi être finalisée à la fin du mois de mai sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires. Une nouvelle page s'apprête à être écrite.

L'horizon à long terme se dégage mais c'est surtout à court terme qu'il y avait urgence. La Premier League avait récemment menacé le club de ne pas reprendre la saison prochaine si un nouveau repreneur n'était pas trouvé d'ici le 8 juin, date butoir de livraison des licences pour le championnat 2022/2023. Aussi, les affaires courantes seront réglées avec plus de sérénité au sein du club, qui en a bien besoin en ce moment. Les résultats sont en chute libre depuis l'annonce de la vente.