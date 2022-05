Rachat Chelsea : l'offre de Jim Ratcliffe rejetée

Selon la BBC, l’offre de 5,03 milliards d’euros faite par le propriétaire d’INEOS, Jim Ratcliffe pour le rachat de Chelsea aurait été rejeté. Le milliardaire qui est également propriétaire de l’OGC Nice, avait fait une offre tardive vendredi dernier, soit bien après le 18 mars, la date limite pour soumettre une candidature. Sa proposition a donc été « rejetée d’emblée » comme l’explique le média britannique.

Mais Ratliffe et INEOS ne veulent pas en rester là et ils pourraient formuler une nouvelle offre. « Nous avons reçu un mail qui disait : Oubliez, vous n'êtes pas dans le processus.' Ça venait de Raine, mais nous n'abandonnons pas parce que nous pensons que nous avons une offre qui a du sens pour le club », a déclaré Tom Crotty, le directeur d’INEOS à l’agence de presse Bloomberg.Le favori pour le rachat du club londonien reste le consortium mené par Todd Boehly, copropriétaire des Lakers et des Dodgers de Los Angeles.