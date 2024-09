Le RC Lens pourrait racheter le stade Bollaert

Le président du RC Lens réfléchirait très sérieusement à un rachat du stade Bollaert-Delelis. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, Joseph Oughourlian a déclaré être ouvert à la possibilité de devenir propriétaire de son stade. «Ça peut être une opportunité de lever du capital. Les banques et les financiers en général aiment ce qu’on appelle les tangibles, la pierre. Et ça nous positionnerait aussi de manière intéressante, parce qu’on serait un des très rares clubs en France, peut-être même le seul, une fois que l’OL aura vendu son stade, en tout cas le seul de taille à être propriétaire de son outil de travail. Ça va nous donner aussi les moyens de faire des choses intéressantes. Un prix a été fixé, on a jusqu’au 31 décembre si on veut acheter le stade à ce prix-là», a annoncé le dirigeant lensois.

La suite après cette publicité

«Ne pas l’acheter pour l’acheter», prévient cependant l’homme de 52 ans, qui veut établir un projet financier solide en cas de rachat de Bollaert. L’enceinte mythique des Sang & Or pourraient donc bientôt être une partie intégrante du club lensois, un fait rarissime en France, où la plupart des clubs louent leur antre, même pour les plus grands clubs comme Marseille ou Paris. Le RC Lens pourraient donc prendre une longueur d’avance sur ses concurrents de ce point de vue, verdict avant le 31 décembre.