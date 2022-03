Danemark : le retour gagnant de Christian Eriksen

La suite après cette publicité

S'il y a bien un joueur qui ne va pas oublier la soirée du 26 mars 2022, c'est bien Christian Eriksen. 287 jours après son malaise face à la Finlande en phase de poules de l'Euro 2020, le milieu offensif a fait son retour avec la sélection danoise lors d'un match amical face aux Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Un joli clin pour celui a explosé aux yeux des supporters ajacides dans ce même stade entre 2010 et 2013. Et sa seconde période face aux Oranjes lui a permis de rappeler au grand public le talent qui l'a propulsé au haut niveau.

Entré après la pause à la place de Jesper Lindstrom, l'international danois a enregistré sa 109e cape avec les Danish Dynamites et n'a pas attendu longtemps pour allumer la mèche : sur son deuxième ballon, l'ancien de Tottenham a repris le centre à ras de terre d'Andreas Skov Olsen pour propulser le ballon dans la lucarne de Mark Flekken et ainsi réduire la marque pour les siens (3-2, 47e). Sa 37e réalisation en sélection a non seulement été célébrée par les supporters danois présents sur place, mais a également fait lever et applaudir les 39.440 spectateurs présents sur place.

«Je suis toujours le même footballeur»

Et si le natif de Middelfart n'a pas empêché la défaite des Rouge-et-Blanc dans l'antre amstellodamois (4-2), il a eu l'opportunité de saupoudrer cette rencontre disputée de sa magie. Remuant dans l'axe du secteur offensif de Kasper Hjulmand, le milieu offensif de 30 ans a posé quelques difficultés à l'arrière-garde et a été à deux doigts d'inscrire l'un de ses meilleurs buts en carrière. Après un contrôle orienté, Eriksen s'est mis dans le sens du but avant d'envoyer un superbe enroulé sur le poteau adverse.

Un retour important en équipe nationale qui a permis au milieu offensif de Brentford de montrer qu’il était toujours le même joueur. « Mentalement, je suis toujours le même footballeur. J'ai toujours de la qualité, je le sais. Je ne me sens pas différent dans ce domaine qu'avant. Je suis heureux de montrer que "Je suis toujours le même footballeur" », a-t-il déclaré après la rencontre au micro de NOS. Le Danois espère disputer la Coupe du Monde 2022 en novembre prochain avec son pays et devrait profiter de cette trêve internationale pour permettre à sa sélection de préparer au mieux le Mondial qatari.