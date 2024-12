Chelsea : Christopher Nkunku visé par des rouleaux de papiers toilette

Scène ubuesque à Stamford Bridge. Ce jeudi, Chelsea accueillait les Shamrock Rovers dans le cadre de la 6e journée d’Europa Conference League. Un match auquel a participé Christopher Nkunku et dont il devrait se souvenir pendant très longtemps. Alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner, les supporters des Shamrock Rovers ont lancé des rouleaux de papiers toilette dans sa direction.

La rencontre a dû être arrêtée quelques instants, le temps que Nkunku et Kiernan Dewsbury-Hall se débarrassent de ces projectiles au niveau du poteau de corner. Cet incident n’a pas empêché les Blues de largement s’imposer face à la formation irlandaise (5-1). Avec six victoires en six matchs, Chelsea occupe la tête du classement en UECL et est officiellement qualifié pour les 1/8es de finale de cette C4.