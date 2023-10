Le gros coup financier réalisé par le Real Madrid !

La suite après cette publicité

D’une dynastie à une autre. C’est ce qui a fait la force du Real Madrid au fil de son histoire. Et même si le club de la capitale espagnole a parfois traversé des périodes moins reluisantes, la mentalité du club s’axe principalement autour de grandes stars du ballon rond qui viennent remporter des titres à Madrid. Suite au départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018, les Merengues ont eu besoin de se réinventer. Fer de lance du grand Real Madrid de la dernière décennie, le Portugais a remporté 4 Ligues des Champions durant son passage dans le centre de l’Espagne. Pour garder les pensionnaires du Santiago-Bernabeu compétitifs, Florentino Perez avait alors une idée claire : ramener des jeunes joueurs prometteurs afin de les faire grandir aux côtés de Karim Benzema, Toni Kroos et Luka Modric.

C’est ainsi que Vinicius a rejoint le club en 2018, suivi par Eder Militao et Rodrygo en 2019. Les trois Brésiliens ont tous connu un parcours similaire : des débuts timides avant de prendre totalement confiance et devenir des titulaires indiscutables à leurs postes sous la houlette de Carlo Ancelotti. Même si Rodrygo a été un supersub sauveur lors de la quête de la Ligue des Champions en 2022, Eder Militao et Vinicius étaient ainsi des cadres dans l’effectif de l’ancien entraîneur du PSG. C’est également le cas de Federico Valverde qui avait rejoint la Castilla en 2016 avant d’exploser sous la tunique blanche lors de la saison 2019-2020, sous l’égide, cette fois, de Zinedine Zidane. Dans la même lignée que Rodrygo, Camavinga, arrivé en provenance de Rennes, était l’auteur d’entrées en jeu remarquables lors de l’épopée européenne des siens en 2022 alors qu’il est désormais l’un des joueurs les plus utiles aux yeux d’Ancelotti et l’un des plus appréciés par les supporters du Real Madrid.

Les deux dernières pièces maîtresses ajoutées à ce projet ambitieux ont été onéreuses, mais s’avèrent être déjà prépondérantes aux yeux du technicien italien. Recruté l’été dernier en provenance de Monaco, Aurélien Tchouaméni est déjà le patron du milieu de terrain madrilène tandis que Jude Bellingham, arrivé cet été à Madrid, pourrait presque être considéré comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Au-delà de leurs belles intégrations au projet du Real et de l’avenir radieux que toutes ses recrues promettent au club quatorze fois vainqueur de la Ligue des Champions, ces 7 joueurs ont également été de jolis coups financiers réalisés par la direction madrilène. En effet, même si Tchouaméni et Bellingham ont été recrutés respectivement pour 80 et 100 millions d’euros, les autres joueurs de cette liste ont été recrutés à de modiques sommes vu leur valeur actuelle.

Ainsi, 45 millions d’euros avaient été déboursés pour Camavinga et Vinicius tandis que le Real Madrid avait versé 40 millions d’euros à Porto et Santos pour mettre la main sur Eder Militao et Rodrygo. De son côté, Federico Valverde, recruté très jeune, n’avait coûté que 5 millions d’euros aux Merengues. Aujourd’hui, ces 7 joueurs valent 710 millions d’euros selon Transfermarkt. Bien loin des 355 millions d’euros qui ont été investis sur leurs venues. Ajoutez à cela Endrick, recruté pour 45 millions d’euros et qui arrivera l’été prochain, et vous obtiendrez l’un des projets les plus excitants et avancés sur la jeunesse. Finances saines, pépites déjà au niveau et encore meilleures dans les années à venir, le plan du Real Madrid semble être une pure réussite sur tous les points.