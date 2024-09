Luis Enrique répond à la menace des joueurs de faire grève

La colère de certains joueurs se fait entendre ces dernières semaines. Entre le nouveau format de la Ligue des Champions et la Coupe du monde des clubs à venir en fin de saison, les matchs s’accumulent, à l’inverse des phases de repos. Rodri a même évoqué une grève des joueurs possible si les instances ne se décident pas à changer les choses. Interrogé à ce sujet, Luis Enrique estime que le PSG est protégé par ces calendriers toujours plus chargés.

La suite après cette publicité

«Nous avons la chance que notre championnat à deux équipes en moins donc 4 matches en moins. En Premier League ou en Liga, je ne dirais peut-être pas la même chose mais le championnat français est différent. Je n’ai pas grand-chose à dire, on va devoir s’adapter à ce calendrier», concède fataliste l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Avant l’arrivée de l’Espagnol en France, la disparition de la Coupe de la Ligue a également allégé le calendrier.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but d’Ousmane Dembélé face à Reims peut vous rapporter jusqu’à 600€.

La suite après cette publicité

Suivez le match REIMS - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.