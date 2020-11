Pourquoi Manchester United a une vraie chance de recruter Raphaël Varane

« Raphael Varane a échappé au manager de Man United Sir Alex Ferguson en 2011 et ils se sont retrouvés avec Phil Jones. Dix ans plus tard, United a une chance de vendre Jones et de signer Varane. » C'est ainsi que commence l'article du Manchester Evening News. Il y a quelques jours, nous vous évoquions les chantiers des Red Devils et notamment la défense avec le défenseur du Real Madrid, Kalidou Koulibaly et Dayot Upamecano.

Le média régional explique de son côté des raisons de croire à l'hypothèse Varane. Malgré l'achat d'Harry Maguire, Ole Gunnar Solskjaer peine un peu à trouver une assise défensive. Varane, lui, arrive en fin de contrat en 2022 au Real Madrid et se retrouve pile-poil dans la tranche d'âge que les recruteurs de MU adorent (27-28 ans). Selon MEN, le modèle d'enfance du Français se nomme Rio Ferdinand, qui a connu la gloire à Old Trafford. Voilà pour les conjectures.

Il va falloir payer Pogba et Mbappé

Toutefois, d'autres éléments sont à prendre en compte. Depuis quelque temps, en Espagne, le champion du Monde 2018 déçoit. Entre relances approximatives, but contre son camp et sautes de concentration, il commence à être tancé. La Casa Blanca doit gérer en plus en ce moment le dossier Ramos (dont la fin de contrat est en juin prochain) et on se dit peut-être chez les Merengues que le moment de tourner la page est venu.

En outre, les Espagnols comptent bien dépenser leurs derniers l'été prochain et se dirigent vers une nouvelle ère galactique. L'idée de recruter Kylian Mbappé et Paul Pogba notamment est dans toutes les têtes. Mais cela à un coût et la valeur de Varane reste haute. L'ex-Lensois pourrait donc en partie financer ces mouvements. Manchester United, en tout cas, de son côté, y croit fortement...