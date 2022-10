Le Real Madrid a fait son choix final entre Kylian Mbappé et Erling Haaland

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a-t-il encore une chance de revêtir la tunique madrilène ? Le principal concerné a beau avoir démenti les informations concernant une prétendue volonté de départ - « je n'ai jamais demandé mon départ du PSG en janvier. Je n'ai pas compris l'information qui est sortie avant le match contre Lisbonne. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information » - les médias européens continuent de l'envoyer un peu partout et de confirmer qu'il veut partir.

Ces derniers jours, on a ainsi parlé d'intérêts venant de Premier League, alors que celui du Real Madrid serait toujours d'actualité. La presse espagnole a d'ailleurs livré des informations assez contradictoires, puisque certains ont affirmé que Florentino Pérez a définitivement fermé la porte au Bondynois, quand d'autres publications ont de leur côté expliqué que les Madrilènes sont toujours intéressés.

Deux cas différents

Et voilà que le journaliste spécialisé dans l'actualité du club Tomás González-Martín a rajouté une pièce dans la machine, dans un entretien accordé à Bernabéu Digital. Selon lui, Mbappé et le Real Madrid c'est fini. Florentino Pérez n'a ainsi aucun intention de repasser à l'attaque, d'autant plus que l'attitude de l'attaquant à Paris en ce moment aurait encore plus refroidi le club de la capitale espagnole. Ces derniers épisodes, comme l'affaire #pivotgang, auraient ainsi définitivement convaincu le champion d'Europe en titre de ne plus rien tenter pour le joueur formé à Monaco.

En revanche, le nom d'Erling Haaland est toujours sur la table. Le journaliste ibérique confirme notamment l'existence de cette fameuse clause libératoire au bout de deux ans, avec un montant de 190 millions d'euros plus 30 millions d'euros à régler sous forme de commissions à l'agence qui gère les intérêts du joueur, celle fondée par Mino Raiola. Du côté de Madrid, on envisage donc un avenir avec Haaland, mais clairement pas avec Mbappé...