FA Cup : Arsenal s’impose difficilement face à une D3 avant Leverkusen

Toujours leader de Premier League, Arsenal se déplaçait ce samedi sur la pelouse de Mansfield Town à l’occasion du cinquième tour de la FA Cup. Face au 16e de League One (troisième division anglaise), Mikel Arteta avait choisi de faire largement tourner son effectif en alignant un onze totalement remanié. Le technicien espagnol a notamment titularisé plusieurs jeunes joueurs, dont Max Dowman, tandis que Kai Havertz et Gabriel Jesus étaient associés en attaque. En défense, Salmon était également lancé, et dans les buts Kepa Arrizabalaga remplaçait David Raya afin de laisser souffler le titulaire habituel.

La première période n’a toutefois pas été sans difficulté pour les Gunners. Peu avant la pause, Arsenal a dû composer avec la sortie sur blessure de Leandro Trossard, remplacé par Piero Hincapié. Malgré ce coup dur, les Londoniens ont réussi à faire la différence juste avant la mi-temps grâce à Noni Madueke. L’ancien ailier de Chelsea a ouvert le score sur un bon service de Gabriel Martinelli, permettant aux Gunners de rentrer aux vestiaires avec l’avantage (0-1, 41e). Dès l’entame de la seconde période, Evans, entré à la pause, a égalisé du pied gauche après une erreur de relance de Salmon (1-1, 50e). Eberechi Eze a ensuite remis Arsnela devant grâce à une frappe lourde, trompant le portier Roberts (1-2, 66e). Les Gunners ont dominé sans vraiment briller et s’imposent donc pour poursuivre leur aventure dans la compétition, avant d’affronter le Bayer Leverkusen en C1.