Euro 2020 : Arkadiusz Milik forfait avec la Pologne

Placée dans le groupe E en compagnie de la Slovaquie, de la Suède et de l'Espagne, la Pologne aura fort à faire pour atteindre la phase finale de l'Euro 2020 (11 juin - 11 juillet). Si Paulo Sousa peut compter sur l'un des meilleurs attaquants de la planète, il ne pourra pas faire appel à Arkadiusz Milik, blessé au genou avec l'OM en Ligue 1, et ce alors qu'il a déjà dû se passer des services de Krzysztof Piątek (forfait). Alors que le sélectionneur des Białe Orły avait déclaré ce lundi en conférence de presse qu'il n'était pas certain de pouvoir compter sur l'ancien buteur du Napoli, la fédération polonaise vient d'officialiser son forfait pour l'Euro 2020.

«Le staff médical de l'équipe nationale polonaise, depuis le début de l'arrivée de Milik à Opalenica (le camp d'entraînement de la Pologne, NDLR) savait que la blessure diagnostiquée par le joueur immédiatement après son arrivée n'est pas grave en soi, mais douloureuse et peut ne pas être guérie avant le début du tournoi. [...] L'entraînement d'aujourd'hui était censé être un test et une réponse à la question de savoir si la blessure permettrait à l'attaquant de 27 ans de jouer dans le tournoi. [...] En fin de compte, après avoir consulté l'entraîneur Paulo Sousa, le médecin de l'équipe, Dr Jacek Jaroszewski, et le joueur lui-même, il a été décidé que Milik quitterait le camp d'entraînement. Comme le joueur l'a lui-même admis, malgré sa rééducation, il ne se sentait pas prêt à 100% pour participer au tournoi de l'UEFA EURO 2020 avec un engagement total», indique notamment le communiqué polonais. Arkadiusz Milik, qui a quitté ses partenaires, ne sera pas remplacé par Paulo Sousa. Les Białe Orły entameront cet Euro 2020 le 14 juin contre la Slovaquie.