CAN 2025, Maroc : Walid Regragui allume l’attitude de Pape Thiaw

On ne retiendra malheureusement que ça de cette finale. Après quasiment 90 minutes de haute intensité, la rencontre entre le Sénégal et le Maroc a basculé après un penalty sifflé pour le Maroc après une faute sur Brahim Diaz. Dans une CAN où beaucoup alimentaient des rumeurs de corruption autour des Lions de l’Atlas, les Sénégalais ont décidé de vivement protester. En tribunes, les supporters sont descendus sur le terrain agressant violemment des jeunes stadiers dont plusieurs ont dû être évacués sur civière.

Dans le même temps, le sélectionneur Pape Thiaw ordonnait à son équipe de rentrer au vestiaire pour protester contre cette décision arbitrale. Une décision inédite pour le coach sénégalais qui aurait pu coûter cher au pays. Heureusement, le capitaine Sadio Mané après plus de 15 minutes d’arrêt a convaincu son équipe de revenir sur le terrain avec le résultat qui s’en suit. Mais l’attitude de Pape Thiaw n’est pas du tout passé auprès du public marocain et notamment de Walid Regragui. Si la conférence de presse du sélectionneur sénégalais, après de fortes tensions à son arrivée, a été annulée, celle de Regragui s’est bien tenu et il a décidé de faire passer un message.

Regragui n’a pas apprécié l’attitude

« L’image qu’on a donnée de l’Afrique aujourd’hui, c’est un peu honteux ! Quand un entraîneur demande à ses joueurs de sortir du terrain… Ce qu’à fait Pape ce soir, ça n’honore pas l’Afrique. C’est pas classe, mais ce n’est pas grave. Il est champion d’Afrique donc il a le droit de dire ce qu’il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes… Ca n’a pas aidé Brahim. Ce n’est pas une excuse sur la façon dont il a tiré. Mais on ne va pas revenir en arrière. On va l’assumer. »

Une déclaration cash qui a le mérite d’être clair. De son côté, Pape Thiaw, qui s’est rendu compte de son erreur, a décidé de faire un mea culpa. «Après réflexion, je n’ai pas apprécié d’avoir demandé à mes joueurs de rentrer au vestiaire. Je m’excuse pour le football. Mais la décision me paraissait un peu injuste…» Pas sûr que cela suffise à convaincre mais Pape Thiaw peut célébrer, le Sénégal a bien sa deuxième étoile. Et pour l’éternité.