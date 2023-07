L’accord de reprise entre Sochaux et Peugeot compromis

Le FC Sochaux n’est pas dans son meilleur état. Sur le terrain, les Sochaliens sont pourtant plutôt performants ces dernières années, eux qui jouaient même la montée il y a 2 saisons. Mais en dehors, tout est plus compliqué. Financièrement, le club est bien mal en point, au bord du précipice. Menacé de déposer le bilan, le FCSM était sur le point d’être racheté par l’héritier Peugeot. Ce qui semble désormais compromis.

En effet, Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, indique que le consortium chinois Nenking n’a finalement pas payé sa part. Ce dernier s’était engagé à verser 4 M€, en plus des 8 M€ provenant de Romain Peugeot, l’arrière petit-fils du fondateur du FCSM, pour sauver le club d’un dépôt de bilan aux conséquences dramatiques. Cette terrible nouvelle remet tout en question. Toujours selon le sénateur, un plan B est d’ores et déjà prévu, même si l’on en sait peu. «Tout le monde s’est beaucoup mobilisé» pour sauver le club, «les collectivités aussi», a-t-il expliqué vaguement. Cédric Perrin espère que ce plan B sera «efficace», sans donner plus de détails. Espérons pour les Sochaliens que cette solution de secours portera ses fruits, au risque de mettre l’avenir du club en péril.

