FC Barcelone : Ansu Fati ne veut pas se faire opérer

La suite après cette publicité

De nouveau blessé au biceps fémoral, jeudi soir lors de la défaite du Barça en Coupe du Roi contre Bilbao (3-2), le jeune espoir catalan Ansu Fati doit subir une nouvelle opération. Le problème, c'est que le joueur ne voudrait pas se faire opérer. Selon AS, ce refus serait dû aux complications qu’avait rencontrées le jeune ailier de 19 ans lors de sa dernière opération au genou gauche, il y a plus d’un an. À l’époque, l’Espagnol, qui devait être absent seulement quatre mois, avait dû subir trois opérations supplémentaires et avait été indisponible quasiment une année entière.

Maintenant que son genou est guéri, c’est le biceps fémoral de la jambe gauche qui pose problème, et le joueur avait déjà été blessé au même endroit en novembre dernier. Pour cette blessure, les médecins du club veulent une opération, mais Fati lui préfèrerait éviter de repasser devant un chirurgien et voudrait privilégier la récupération, qui le tiendrait éloigné 8 à 10 semaines des terrains et qui ne garantirait pas qu’il n’y a pas une nouvelle rechute. Le staff médical du Barça et l’entourage du joueur sont convoquées pour une nouvelle réunion lundi après-midi pour prendre une décision.