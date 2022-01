Barça : réunion décisive lundi pour la blessure d'Ansu Fati

Blessé aux ischios et absent depuis plusieurs semaines, Ansu Fati a fait son grand retour avec le FC Barcelone la semaine dernière. Mais jeudi soir, lors de son entrée en jeu contre l'Athletic en Coupe du Roi (défaite 3-2 en prolongation), le numéro 10 catalan a malheureusement rechuté et est ressorti en larmes. Résultat, avec cette nouvelle blessure, le principal concerné pourrait encore manquer plusieurs mois de compétition. Et en conférence de presse, son entraîneur Xavi Hernandez a avoué que tout allait se décider lundi, surtout pour une nouvelle opération ou non.

La suite après cette publicité

«Ansu est très affectée. Maintenant, nous avons eu une réunion avec sa famille. C'est une rechute. Pruna m'a dit qu'il était prêt à jouer pendant une demi-heure et le temps supplémentaire a bouleversé nos plans. Nous allons établir un plan spécifique pour lui. Lundi, nous aurons une réunion pour décider de ce qu'il faut faire. Nous allons le surveiller de près et essayer de ne pas le blesser davantage», a déclaré l'Espagnol avant de poursuivre sur le sujet de l'opération. «Je ne suis pas médecin, mais il doit récupérer mentalement. (...) Nous avons perdu un joueur impressionnant et cela nous affecte tous, mais c'est lui qui est le plus touché. Nous devons le suivre de près pour qu'il ne se blesse pas à nouveau.»