FC Barcelone : saison terminée pour Ansu Fati ?

La suite après cette publicité

Le sort s'acharne contre Ansu Fati ! Sorti sur blessure jeudi soir lors des huitièmes de finale de la Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao (2-3 a.p.), le jeune attaquant international espagnol (4 sélections, 1 but) n'est pas épargné par les pépins physiques depuis le début de sa (jeune) carrière (fracture du ménisque en novembre 2020 contre le Bétis). Un nouveau coup de frein pour la pépite barcelonaise, tout juste revenu d'une blessure à l'ischio contractée fin novembre, qui pourrait cette fois-ci s'avérer bien plus grave que prévu si l'on en croit le verdict rendu par le club catalan après les derniers examens médicaux réalisés vendredi soir.

Au lendemain de la rencontre, le Barça a, en effet, donné plus de précisions concernant la blessure du natif de Bissau : «les tests effectués vendredi sur le joueur de l'équipe première Ansu Fati ont confirmé qu'il souffre d'une blessure au tendon proximal de l'ischio-jambier de la jambe gauche. Le traitement à effectuer sera décidé dans les prochains jours». Si la première partie du communiqué coïnciderait avec une absence estimée entre six et huit semaines, la dernière phrase laisse quant à elle sous-entendre un scénario bien plus dramatique.

Ousmane Dembélé, un précédent peu rassurant !

En effet comme indiqué par AS et confirmé par SPORT, en ce samedi matin, le staff médical des Blaugranas et le joueur vont se rencontrer dans les jours à venir afin de déterminer le processus le plus sécure à suivre pour la santé du numéro 10 catalan. Dans cette optique et afin d'éviter une nouvelle rechute, le Barça conseillerait d'ores et déjà à Ansu Fati de se faire opérer, ce qui entraînerait alors une indisponibilité de 3 à 4 mois.

Auteur de 5 buts et une passe décisive en seulement 10 petits matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'ailier du Barça, sous contrat jusqu'en juin 2027, pourrait donc quasiment voir sa saison déjà terminée. En effet, si la tendance d'une opération venait à se confirmer, Ansu Fati ne devrait refouler les terrains qu'à la fin du mois de mai et pourrait donc faire une croix sur l'exercice 2021-2022, étant donné que le dernier match de Liga du Barça est prévu contre Villarreal, le 22 mai prochain.

En attendant que le club barcelonais donne plus de détails sur la décision prise par les deux parties, le précédent existant avec un certain Ousmane Dembélé rend lui-aussi peu optimiste. En effet, l'ailier français, lors de sa première blessure avec le Barça contre Getafe le 16 septembre 2017, avait également subi «une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche». Après une intervention du spécialiste finlandais Sakari Orava à Helsinki, l'ancien Rennais, n'était réapparu que le 4 janvier 2018, soit cinq mois plus tard... Septième de Liga et en pleine crise concernant la prolongation de Dembélé, le Barça a également de quoi trembler pour sa jeune pépite. Décidement quand rien ne va...