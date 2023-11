Manchester City-Liverpool : Pep Guardiola réagit à son altercation avec Darwin Núñez

Au terme d’une rencontre de Premier League spectaculaire ce samedi entre Manchester City et Liverpool (1-1), la frustration a gagné les deux camps. Au coup de sifflet final, l’attaquant uruguayen Darwin Núñez a en effet refusé de serrer la main de Pep Guardiola. Un geste qui a logiquement fait sortir de ses gonds le technicien espagnol, retenu par son staff. Présent en conférence de presse quelques instants plus tard, l’entraîneur de Manchester City a été invité à réagir.

«Il ne s’est rien passé. Il (Darwin Nunez) est juste plus fort que moi, a répondu l’Espagnol, visiblement agacé. Écoutez, non, ce n’est pas de la frustration. Je suis vraiment content. J’ai eu cinq questions après le match et à chaque fois c’était sur cette situation. Alors je le répète, il n’y a rien eu avec Nunez.»