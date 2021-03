Euro 2020 : la proposition exceptionnelle de Roberto Mancini à l'UEFA et aux autres sélectionneurs

La suite après cette publicité

L’inconnue plane toujours sur l’Euro 2020. Alors que la compétition est censée se tenir dans 12 villes du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet, personne ne sait encore si tous les sites seront validés et si du public pourra assister ou non aux matches. L’UEFA exerce d’ailleurs de grosses pressions sur les villes hôtes à ce sujet. En attendant, les pays qualifiés patientent en disputant les éliminatoires du mondial 2022 au Qatar.

Cependant, la Gazzetta dello Sport nous apprend que le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini a lancé un appel à ses homologues également qualifiés pour l’Euro. Pour quelle raison ? Face au contexte actuel où les joueurs enchaînent les rencontres à un rythme effréné, avec lui risque de blessure accru, « Mancio » aimerait que tous les sélectionneurs demandent à l’UEFA de pouvoir sélectionner, non pas 23, mais 25 ou 26 joueurs pour la compétition.

À saison exceptionnelle, liste exceptionnelle

« Élargir l'effectif à 25 ou 26 joueurs pourrait être une bonne chose, car la saison a été très difficile. Et puis, on ne sait jamais, il peut arriver que, pendant le tournoi, quelqu'un attrape le virus. Ensuite, il est plus difficile d’aller chercher d'autres joueurs, notamment parce qu'ils seraient tous en vacances. Cette éventualité, au cas où l'UEFA le déciderait, me conviendrait tout à fait », a-t-il indiqué après le match contre la Bulgarie.

Une idée également liée au contexte sanitaire difficile. En clair, face aux blessures à répétition et les absences imprévisibles liées à la covid-19, Mancini souhaite que les sélectionneurs puissent disposer d’un effectif élargi au moment d’aborder la compétition. Ce qui reviendrait en réalité à permettre aux joueurs destinés à être réservistes de pouvoir participer au Championnat d’Europe.