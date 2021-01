OM : AVB encore flou sur son avenir

La suite après cette publicité

Si des joueurs de l'Olympique de Marseille sont en fin de contrat, et non des moindres (Thauvin, Amavi), l'entraîneur, André Villas-Boas, qui aurait pu partir l'été dernier, est lui aussi en fin de bail. En conférence de presse, le Portugais a été interrogé sur le sujet et les journalistes sur place se demandaient si cela ne pouvait pas jouer sur le moral et l'investissement des joueurs. Il a d'ailleurs menacé de démissionner après la défaite face à Nîmes.

« Je ne sais pas, c'est à la direction de savoir si c'est un souci que je sois en fin de contrat. J'ai de bons contacts dans ce club. Il y a beaucoup de coaches en fin de contrat en Europe et bien placés en championnat. Je voulais venir un an et ce n'était pas possible vis à vis de la loi. Si cela avait été possible, j'aurais toujours été en fin de contrat. J'attends la direction. Si on arrive à la fin, on arrive à la fin. Je ne sais pas si je veux prolonger. Ce n'est pas le moment. Tu as besoin que ça se passe dans un bon moment. On a eu de mauvaises prestations en Ligue des Champions, on n'a pas le droit de penser à la prolongation. Je ne suis pas préoccupé par ça. Je dois changer la dynamique négative de résultats », a expliqué AVB devant les médias.