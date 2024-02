OM - Montpellier : les notes du match

Dans le prolongement du match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais au Parc des Princes plus tôt dans la journée, l’Olympique de Marseille accueillait Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1, ce dimanche. Une affiche ô combien importante pour les Phocéens, désormais dirigés par Jean-Louis Gasset, qui espéraient capitaliser sur leur performance en Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk pour renouer avec une victoire qui leur échappe en championnat depuis le 17 décembre 2023. Mais pour ce faire, il fallait franchir l’obstacle montpelliérain qui, menacé par le spectre de la relégation, souhaitait jouer un mauvais tour à l’OM. Opportuniste, le MHSC glaçait son adversaire d’entrée de jeu. Au terme d’une première incursion héraultaise, Savanier récupérait le ballon et l’envoyait directement dans la boîte. Sur la trajectoire de celui-ci, Gigot se loupait complétement en tentant d’éloigner le danger. À la retombée, Al-Tamari faisait preuve d’agressivité pour devancer Mbemba dans les airs et plaçait une tête imparable pour Al-Tamari (0-1, 5e).

La suite après cette publicité

Cueillis à froid, les Marseillais entamaient la rencontre de manière catastrophique. Galvanisé par l’ouverture du score, Montpellier n’était pas loin de la balle de break. Sur un corner tiré à gauche, Ferri était au rebond et déclenchait un tir puissance qui heurtait le portier marseillais avant de mourir sur le montant (12e). Déterminés à réagir rapidement, les Marseillais s’accaparaient la possession. Mais à l’image des frappes manquées d’Aubameyang (18e) ou de Merlin (20e), la domination phocéenne s’avérait infructueuse jusqu’à la demi-heure de jeu. Sur un ballon mal dégagé par la défense montpelliéraine, Ndiaye redonnait du baume au cœur à son équipe en éliminant Sacko avant de tromper Lecomte, bien aidé par la transversale (1-1, 31e). Tandis que le Sénégalais venait d’inscrire son 2e but de la saison, Kondogbia vendangeait une belle opportunité en ratant le cadre de Lecomte (35e). Après avoir péché dans le dernier geste auparavant, Aubameyang rectifiait la mire à quelques encablures de la pause.

À lire

OM-MHSC : Michel Der Zakarian est dépité

Cueillis à froid, les Phocéens ont bien réagi

Sur un centre fort de Mbemba venant de la droite, Aubameyang mystifiait à bout portant Lecomte du pied gauche pour fêter son 17e but de la saison toutes compétitions confondues (2-1, 43e). Dans le temps additionnel de la première période, Lopez était encore sauvé par son poteau avant d’intervenir devant Sylla et ainsi permettre à son équipe de regagner les vestiaires avec un but d’avance. Malgré une légère alerte de Savanier (48e), Marseille revenait avec de meilleures intentions que son homologue pailladin. Cependant, les offensifs marseillais à l’image d’un Ndiaye trop imprécis aux 20 mètres (48e) puis d’un Aubameyang sortant perdant de son duel avec Lecomte (57e) manquaient de tranchant pour enfoncer des Héraultais en souffrance. En panne offensivement et recroquevillé dans son propre camp, le MHSC était poussé à la faute. Dans la surface, Ndiaye était fauché par Kouyaté. Après l’intervention de l’arbitrage vidéo, l’OM se voyait accorder un penalty converti par Aubameyang qui prenait à contre-pied Lecomte (3-1, 62e).

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Marseille 33 23 8 8 9 6 33 25 15 Montpellier 22 23 -6 5 8 10 25 31

Pour tenter d’inverser la tendance, le MHSC procédait à de multiples changements. Infructueux puisque c’est l’OM qui faisait le siège du but de Lecomte. Toujours aussi influent aux avant-postes, Aubameyang déclenchait une lourde frappe depuis l’extérieur de la surface mais voyait le cadre se dérober (73e). Sous pression, Montpellier s’écroulait une énième fois dans les dix dernières minutes. Allant au bout de son effort, Sarr adressait un centre fort à ras de terre. Malheureux, Lecomte déviait le ballon sur la jambe de Sacko qui propulsait le ballon dans ses propres cages (4-1, 82e). Ainsi, l’OM filait vers la victoire, une première depuis le début de l’année civile et enfonçait un peu plus Montpellier dans la crise. Au classement, l’OM reste à la 9e place mais revient à 3 points des places européennes tandis que le MHSC demeure au 15e rang, aux portes de la zone rouge.

- L’homme du match : Iliman Ndiaye (8) : inarrêtable. Aux côtés du Gabonais sur le front offensif olympien, l’ancien buteur de Sheffield United a tout d’abord eu le mérite de relancer ses coéquipiers à l’Orange Vélodrome. A la réception d’un centre de Merlin, repoussé, il enchaînait parfaitement pour égaliser (31e). Très inspiré techniquement, brillant dans ses remises, il a illuminé le jeu offensif phocéen. Dans son registre et très à l’aise ce soir, il est l’auteur d’une nouvelle frappe très intéressante (42e). Encore trouvé à l’entrée de la surface, il manque le cadre de peu (49e) avant de provoquer le penalty du break (60e). Omniprésent, son implication défensive a, elle aussi, été juste et précieuse (8 duels remportés sur 12 disputés, 7 ballons récupérés). Une masterclass. Remplacé par Onana (81e).

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille

- Lopez (6) : une nouvelle fois aligné dans les buts de l’OM, le portier espagnol a vécu un début de match cauchemardesque. Abandonné par sa défense, il était battu par Al-Tamari (5e) avant d’être très chanceux sur la frappe de Ferri trouvant le poteau (12e). Serein au moment de capter une nouvelle tentative d’Al-Tamari (38e), il remercie encore ses montants juste avant la pause (45+2e). Il stoppe encore la frappe de Savanier (48e) et se montre décisif sur la tête puissante de Sylla (52e). Un match sérieux.

- Mbemba (7,5) : titularisé dans le couloir droit de la défense marseillaise pour compenser la suspension de Clauss, le défenseur congolais est pris dans les airs par Al-Tamari sur l’ouverture du score (5e). La suite aura cependant été de bien meilleure facture. Rigoureux défensivement, il a surtout apporté sur le plan offensif en se projetant régulièrement dans le couloir droit. Sur l’une de ses montées, il est d’ailleurs récompensé en déposant un caviar pour Aubameyang, buteur juste avant la pause (43e). Encore très impactant après la pause, il a posé de nombreux problèmes à la défense montpelliéraine. Le facteur X du soir dans un rôle qui n’est pas le sien en temps normal…

La suite après cette publicité

- Gigot (4) : capitaine du soir, le joueur de 30 ans est coupable sur l’ouverture du score héraultaise après une terrible erreur de relance (5e). Encore très laxiste sur le cafouillage menant à la frappe de Ferri sur le poteau (12e), il a par la suite profité de la réaction collective des siens pour être moins sollicité. Bien trop statique sur le corner menant au second poteau héraultais de la soirée (45+2e), il n’a pas rassuré, à l’image de ce nouveau marquage laxiste sur la tête rageuse de Sylla (52e). Du mieux en fin de match avec une autorité retrouvée. Touché sur une intervention trop musclée, il quittait finalement la pelouse. Remplacé par Meïté (84e).

- Balerdi (5) : troisième larron de l’arrière-garde phocéenne, l’Argentin n’a pas commis de grossières erreurs sur le plan individuel même si sa relance dans l’axe sur l’ouverture du score du MHSC est regrettable. Par la suite, il sauve les siens en stoppant parfaitement un contre éclair du MHSC (26e). Pas toujours dominant, notamment sur les phases arrêtées du MHSC, il s’est montré bien plus solide en seconde période que ce soit dans les transmissions ou dans le duel aérien.

- Merlin (5,5) : dans un rôle de latéral gauche, l’ancien Canari a réalisé un premier acte très convaincant malgré une entame délicate. Auteur d’une frappe dangereuse (20e), il a ensuite multiplié les débordements. Une grosse activité récompensée sur l’égalisation phocéenne où il est à l’origine du centre menant au but. Très sérieux défensivement (40e, 41e), il était cependant bien plus discret après la pause. Remplacé par Garcia (64e).

- Sarr (6,5) : présent dans un rôle d’ailier droit, le Sénégalais de 26 ans a beaucoup tenté et beaucoup raté. Souvent trouvé par ses coéquipiers, il a, dans un premier temps, été en difficulté dans son duel face à Issiaga Sylla. Malgré un gros déchet technique, sa détermination reste à souligner. A l’origine du second but marseillais, sa vitesse demeure également un danger permanent pour ses adversaires. Montant en puissance au fil des minutes, il s’est distingué par une très belle implication défensive avant de provoquer le 4e but olympien, inscrit par le malheureux Sacko (82e). Très encourageant.

- Kondogbia (6,5) : fort de sa très belle prestation réalisée en milieu de semaine contre le Shakthar Donetsk, le milieu de terrain centrafricain était une nouvelle fois aligné dans l’entrejeu phocéen. En confiance, il a encore montré un très bon visage (6 ballons récupérés). Fort d’une lourde frappe proche de tromper Lecomte après un superbe contrôle orienté (35e), il a beaucoup travaillé. Précieux dans l’impact physique et fort de quelques récupérations intéressantes, il était finalement préservé par son entraîneur. Remplacé par Gueye (64e), de retour à la compétition sous le maillot marseillais.

- Veretout (4,5) : de retour dans le onze marseillais, l’ex-milieu de terrain de l’AS Roma s’est montré bien plus discret qu’à l’accoutumée. Peut-être encore juste physiquement, il n’a que très peu pesé sur ce match, notamment sur le plan offensif. Avec son expérience, il a cependant plutôt bien quadrillé sa zone. Le numéro 27 olympien va désormais devoir enchaîner pour retrouver son plein potentiel (14 ballons perdus, 2 centres réussis sur 8 tentés). Remplacé par Ounahi (80e).

- Harit (6) : présent dans un rôle de meneur de jeu, le Marocain a tenté de réveiller les siens après un début de rencontre totalement manqué. Par le dribble ou la passe, il a ainsi cherché à déstabiliser un bloc montpelliérain bien en place. Souvent stoppé, il voyait par ailleurs sa frappe s’envoler au-dessus du but héraultais (39e). Complice avec Ndiaye, sa seconde période reste plus timide.

- Aubameyang (7,5) : bénéficiant de la confiance de Jean-Louis Gasset à la pointe de l’attaque marseillaise, l’ancien buteur du Barça a encore fait preuve d’un très bel état d’esprit. Peu avare d’effort, à l’origine de plusieurs séquences avec un pressing soutenu pour montrer l’exemple à ses coéquipiers, il est contré in extremis au moment de reprendre un nouveau centre de Merlin (34e). Pas toujours juste dans le dernier geste et averti d’un carton jaune (32e), il transformait finalement un caviar de Mbemba pour redonner l’avantage aux siens (43e). Plein de sang froid au moment de convertir le penalty obtenu par Ndiaye, il donnait de l’air à ses partenaires (62e). Impliqué dans 48% des buts de l’OM toutes compétitions confondues, il reste indispensable pour l’OM.

- Ndiaye (8) : voir ci-dessus

Montpellier HSC

- Lecomte (4,5) : un premier arrêt réalisé en deux temps sur une frappe lointaine (20e). Sur les buts de Ndiaye et d’Aubameyang, il ne peut pas faire grand-chose (31e, 43e). Contrairement à sa défense, il est resté vigilant sur un coup-franc joué rapidement en repoussant du pied devant Aubameyang (56e). Sur penalty, il est pris à contre pied par le Gabonais (62e) avant de réaliser une ultime parade décisive en fin de partie (90e).

- Hefti (3,5) : le piston droit a vécu un match compliqué. Légèrement en retard sur Quentin Merlin qui a pu centrer sur le but marseillais (31e). Le Suisse a perdu trop de ballons (10) pour permettre à son équipe de progresser sur le terrain en première mi-temps. Sur le plan offensif, ses choix n’ont pas été les bons non plus, avec un centre totalement raté (67e). Il a laissé sa place à Akor Adams (70e). L’attaquant nigérian, en manque de confiance devant le but, n’a pas vraiment pesé.

- Sacko (3) : sur les buts marseillais, le défenseur malien n’a pas été heureux. Sur le premier, il se fait avoir sur le crochet de Ndiaye (31e). Il est trop court ensuite sur le premier but d’Aubameyang (43e). Il a même marqué contre son camp alors qu’il voulait dégager le ballon (82e) Plus globalement, la vitesse des Marseillais lui a fait du mal.

- Kouyate (4) : il a répondu présent dans le duel avec quelques interventions salvatrices (22e, 54e). Auteur de très bons replis défensifs sur des ballons en profondeur dans son dos, le défenseur malien est néanmoins coupable d’une faute sur Ndiaye dans sa surface de réparation. Après vérification de la VAR, il est sanctionné d’un penalty (61e).

- Sagnan (4,5) : reconduit en défense, il n’a pas réitéré sa très belle performance de la semaine dernière. Bon en couverture en début de match (22e), il a ensuite subi les attaques marseillaises. Par ses tacles, il a récupéré un grand nombre de ballons. Mais son manque de vitesse a souvent mis son équipe en difficulté.

- Sylla (5,5) : le piston gauche a écarté le danger à plusieurs reprises. Sur corner déjà (3e), puis devant Sarr (9e). Il est bien intervenu devant Aubameyang (34e). Arrivé lancé dans la zone de vérité phocéenne, l’Héraultais a mis à contribution Pau Lopez sur une tête (52e).

- Ferri (4,5) : sa volée a terminé sur le poteau droit pour la deuxième grosse occasion du MHSC (11e). Il a ensuite dû être présent face au pressing des milieux olympiens qui ont vite pris le dessus. Il peut se reprocher d’être en retard sur certaines transitions marseillaises. À la passe, l’ancien Lyonnais n’a pas non plus assuré avec seulement 69% de passes réussies.

- Chotard (4,5) : positionné un peu plus bas dans l’entrejeu, il a été très en vue en début de match à la récupération. Il a ensuite laissé quelques largesses, notamment pour Amine Harit. Il a réalisé un très bon retour défensif alors que l’OM accélérait (57e). Mis à part ça, le milieu défensif a perdu presque tous ses duels (1/7). Il est remplacé par Khalil Fayad (70e). Entré pour apporter plus de qualité balle au pied, il n’a pas proposé beaucoup de chose.

- Savanier (5) : le capitaine montpelliérain a été précieux sur ses coups de pied arrêtés (12e). On l’a moins vu dans ses sorties de balles ce soir, dans un domaine où le MHSC a eu des difficultés tout le match. En début de seconde mi-temps, il s’est essayé à la frappe, mais elle a été facilement captée par Pau Lopez (47e). Le milieu de terrain créatif a été le joueur ayant perdu le plus de ballons pour son équipe. Il est remplacé par Leo Leroy (78e).

- Nordin (5,5) : ses prises de balles ont fait mal aux Marseillais. Par sa vista et sa technique, il a réussi à faire des différences (23e, 38e). Dommage en revanche de ne pas avoir assez vu l’attaquant en forme du MHSC. Il a cédé sa place à Tanguy Coulibaly (78e) pour apporter de la fraîcheur.

- Al-Tamari (6) : en renard des surfaces, il a directement profité de la première opportunité offerte par les Marseillais. Sur un ballon très mal dégagé de Samuel Gigot, l’attaquant jordanien surgissait pour marquer de la tête (5e). Sur une transition rapide, le Jordanien s’est extirpé côté droit avant de réaliser une frappe contrée (10e) avant une nouvelle tentative (38e). Rien à signaler en seconde période. Il a laissé sa place à Yann Karamoh (78e). Celui arrivé cet hiver en provenance du Torino tarde à montrer de belles choses.