LdN : l'Allemagne et l'Angleterre dos à dos

C'est probablement la poule la plus relevée de cette Ligue A de la Ligue des Nations. Avec l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne et l'Angleterre, difficile de désigner un favori pour terminer à la première place. Ces deux dernières nations s'affrontaient d'ailleurs ce soir à l'Allianz Arena de Munich pour le compte de cette deuxième journée de la phase de groupes. Les Germaniques sortaient d'un nul face à l'Italie (1-1), pendant que les Britanniques s'étaient inclinés sur le score de 1-0 face à la Hongrie. Un résultat décevant qui devait pousser les troupes de Gareth Southgate à faire bien mieux ce soir. Pourtant, ce début de match où on avait plus ou moins des équipes type des deux côtés, était plutôt dominé par les locaux, avec un bon Musiala devant, alors qu'Hofman voyait son but être refusé de quelques centimètres (23e). L'Angleterre répondait via Kane notamment, mais ce sont toujours les Allemands qui faisaient la loi. Mais il n'y avait pas tant de spectacle que ça au final si ce n'est cette opportunité de Musiala juste avant la pause, avec des duels assez costauds et peu de réelles occasions.

Au retour des vestiaires, la sélection d'Hansi Flick allait cependant être bien plus clinique. Kimmich trouvait ainsi Jonas Hofmann dans la surface, côté droit. Ce dernier pivotait, puis expédiait une frappe puissante au fond des filets (1-0, 51e). Les Anglais avaient du mal à réagir malgré une tentative de Bellingham bien boxée par Neuer, et les Allemands géraient plutôt bien leur avance, pas franchement inquiétés par les amis de Darmanin. Et les quelques fois où ils étaient en situation intéressante, les coéquipiers de Raheem Sterling n'en profitaient pas. Pickford était de son côté décisif pour empêcher les Allemands de faire le break, via des interventions devant Müller (70e) et Werner (75e). Seulement, en toute fin de partie, les Three Lions allaient recevoir un coup de pouce du destin, ou plutôt de Schlotterbeck, qui fauchait Kane dans la surface. Sur penalty, la vedette de Tottenham ne tremblait pas et égalisait (1-1, 88e), permettant aux siens de grappiller un score de parité assez peu mérité au vu du déroulement de la rencontre. Avec ce point du nul, l'Allemagne reste troisième, alors que l'Angleterre est dernière, les deux équipes n'ayant pas gagné. Lors de la prochaine journée, la Nationalmannschaft aura un duel a priori plus abordable face à la Hongrie, alors que les Anglais défieront l'Italie.

