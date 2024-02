Al-Ittihad annonce le retour de Karim Benzema

Alors qu’il était annoncé sur le départ cet hiver, Karim Benzema (36 ans) est bel et bien resté à Al-Ittihad, en Arabie saoudite. L’ancien du Real Madrid a - de nouveau - confirmé qu’il voulait rester dans son club et a éclairci sa situation. Assuré de rester donc, il ne manquait plus que son retour à la compétition pour définitivement tourner la page de cette affaire. Et c’est désormais le cas.

En effet, Al-Ittihad a annoncé qu’il était prêt à refouler les pelouses. «Soyez prêts, la légende est de retour», a écrit le club saoudien sur son compte X (ex-Twitter). Tout semble rentrer dans l’ordre pour l’international français (97 sélections), sou contrat jusqu’en 2026 avec Al-Ittihad.