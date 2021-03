Gros clash entre Lionel Messi et Monchi après Barça-Séville, Franck Ribéry en pleine tempête à la Fiorentina

La suite après cette publicité

Gros clash entre Messi et Monchi

Après la qualification incroyable du FC Barcelone mercredi soir en demi-finale retour de la Coupe du Roi contre le Séville FC (3-0 après prolongations après une défaite 0-2 à l'aller), cela a chauffé dans les vestiaires, selon le journal As. Les joueurs blaugranas, et notamment Lionel Messi, en voulaient déjà avant la rencontre au directeur sportif de Séville, Monchi, pour avoir traité Ronald Koeman de «pleureuse» le week-end précédent. Alors quand le DS andalou est arrivé dans les vestiaires en déclarant que le Barça gagnait «toujours de la même façon» (petit tacle à l'arbitrage), l'Argentin s'est empressé de lui répondre en le chambrant. «Aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi, bien au chaud», a lâché La Pulga. Les esprits se sont ensuite vite calmés, tout le monde retournant dans son vestiaire. Mais cet incident ne passe pas inaperçu ce vendredi en Espagne.

Ribéry en colère

Ça ne va pas fort pour Franck Ribéry en ce moment, selon l'édition de Florence du Corriere dello Sport ce vendredi. Le dernier match, mercredi soir, contre l'AS Roma (1-2) aurait laissé des traces sur le Français. Déjà, il est sorti très en colère de la rencontre, selon le quotidien. Vexé d'avoir été remplacé, il fut également en colère au coup de sifflet final, quand son équipe s'inclina officiellement. La Fiorentina pointe aujourd'hui a une peu reluisante 14e place de la Serie A et cela ne plait pas beaucoup au Tricolore, auteur d'un but et de quatre passes décisives en 20 matches de championnat cette saison. De plus, il a reçu un carton jaune contre les Romains et sera donc suspendu pour le prochain match. C'est donc un Ribéry qui est «sous tension et dans une zone rouge», pour le média. À l'image d'un club qui peine à avoir les résultats escomptés cette saison.

Les 4 priorités mercato du Milan

Bien parti pour se qualifier de nouveau pour la Ligue des Champions la saison prochaine après des années de disette, l'AC Milan prépare déjà activement cette future campagne, à en croire la Gazzetta dello Sport. Selon le média, les dirigeants lombards auraient érigé 4 priorités sur le mercato afin de bien figurer dans cette C1 2021-2022. Déjà, ils comptent rapidement prolonger leurs deux stars, Zlatan Ibrahimovic et Gianluigi Donnarumma. Ceci afin de s'éviter des feuilletons qui durent pendant l'été. Mais, surtout, les Milanais veulent deux recrues à des postes importants pour la saison prochaine. Ils veulent voir débarquer un meneur de jeu et un attaquant afin de suppléer Ibra. Cette recrue à ce poste devra être jeune afin de pouvoir prendre un jour la suite du Suédois. Si celui-ci arrête un jour.