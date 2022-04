Un ancien joueur du Real Madrid aimerait recruter Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

L’ancien arrière droit du Real Madrid Javier Balboa a expliqué lundi soir sur les réseaux sociaux qu’il aimerait voir l’ailier droit du FC Barcelone Ousmane Dembélé rejoindre le Real Madrid en fin de saison. L’ancien défenseur de 36 ans a notamment mis en avant le fait que l’attaquant français sera libre en juin prochain et qu’il pourrait donc rejoindre la capitale espagnole gratuitement.

« Cela peut vous sembler fou, mais pour moi c'est très clair... Dembélé gratuit ? Je n’hésiterais pas ! Et vous ? », a écrit sur son compte Twitter l’ancien footballeur lundi soir durant la rencontre entre le Barça et Cadix (0-1), durant laquelle l’international tricolore était sur le terrain. Cette saison Dembélé a disputé 26 matches avec les Blaugranas, inscrit deux buts et délivré onze passes décisives.