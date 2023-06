Cristiano Ronaldo conseille une recrue à Al Nassr

Cristiano Ronaldo (38 ans) a posé ses valises en Arabie saoudite depuis quelques mois. Le Portugais a d’ailleurs conseillé Karim Benzema, qui a rejoint Al-Ittihad. Et ce n’est pas le seul joueur que CR7 aimerait faire venir au sein de la Saudi Pro League.

AS révèle que la star lusitanienne a conseillé à son club, Al Nassr, de recruter un joueur, à savoir William Carvalho (Betis). Il aurait glissé le nom de son ami et compatriote à sa direction, qui compte le faire venir. Le média espagnol ajoute que CR7 s’implique de plus en plus au sein de son club puisqu’il a recommandé d’organiser tout le stage de présaison au Portugal.

