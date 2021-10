Andrea Agnelli fait passer la Juventus avant Cristiano Ronaldo

Ce vendredi matin se tenait l'assemblée générale de la Juventus. Une fois n'est pas coutume, celle-ci se déroulait exceptionnellement au Juventus Stadium pour question sanitaire. Le président de la Vieille Dame Andrea Agnelli a abordé les questions économiques évidemment, mais aussi le départ de Cristiano Ronaldo suspecté de trop peser sur les finances du club italien. L'homme fort de la Juve a ainsi confié que les intérêts turinois passaient avant n'importe quel joueur y compris le meilleur du monde.

La suite après cette publicité

« Ce fut un honneur et un immense plaisir d'avoir le plus grand joueur du monde dans les rangs de la Juventus, et nous ne pouvons que le remercier de nous avoir donné tant de bonheur. Mais Morata a raison quand quelques jours après le départ de Ronaldo il a dit que le maillot de la Juventus exigeait des responsabilités. Le club est plus grand que quiconque qui a eu l'honneur de participer à son histoire depuis 1897. La Juventus passe avant tout le monde, » a ainsi lâché Agnelli dans des propos repris par Sky Italia. Cristiano Ronaldo appréciera...