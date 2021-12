Naples, Nigeria : Victor Osimhen bel et bien disponible pour la CAN 2021

Opéré au visage après de multiples fractures subies face à l'Inter Milan le 21 novembre dernier, l'attaquant de Naples Victor Osimhen était annoncé indisponible jusqu'en février et donc absent pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, prévue au Cameroun du 9 janvier et 6 février 2022, et ce en raison d'une rééducation de trois mois.

Néanmoins, l'ex-Lillois vient d'annoncer qu'il serait disponible pour la compétition continentale : «je serai disponible pour la Coupe d'Afrique des Nations, sauf si je ne fais pas partie des joueurs convoqués pour représenter le Nigeria.» Une déclaration qui vient à la suite des propos douteux de Luciano Spalletti concernant la CAN, qu'il qualifie de «monstre invisible.»

I will be available for AFCON💯unless if am not among the players picked to represent NIGERIA.