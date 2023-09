Nice : Francesco Farioli obtient son diplôme d’entraîneur professionnel

À la recherche d’un successeur à Didier Digard, l’OGC Nice avait officialisé l’arrivée de Francesco Farioli sur son banc à la fin du mois de juin dernier alors que le tacticien italien n’avait toujours pas sa licence UEFA Pro. C’est désormais chose faite ! En effet, le technicien niçois a obtenu son diplôme d’entraîneur professionnel à l’issue d’une formation de dix mois avec des intervenants tels que Marcelo Bielsa, Luciano Spalletti, Rafael Benitez ou bien encore Maurizio Sarri. La formation s’est d’ailleurs achevée ce mercredi avec un examen final passé à Coverciano à côté de Florence en Italie, son pays natal, où se trouve le centre technique fédéral, en compagnie notamment des champions du monde 2006 Daniele De Rossi, Andrea Barzagli et Marco Amelia.

C’est la Fédération italienne de football (FIGC, ndlr) qui a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site internet. «Parmi les nouveaux entraîneurs de l’UEFA Pro, on trouve de nombreux noms connus du football italien, à commencer par les trois champions du monde 2006, Marco Amelia, Andrea Barzagli et Daniele De Rossi, et le vice-champion d’Europe en 2012 avec l’équipe nationale italienne, Antonio Nocerino. Parmi les entraîneurs qui viennent d’obtenir la qualification UEFA Pro figurent également l’entraîneur de Monza, Raffaele Palladino, le nouvel entraîneur de Pise, Alberto Aquilani, et celui de Nice, Francesco Farioli», peut-on d’ailleurs lire dans ce dernier.