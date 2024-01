Comment le vestiaire du Real Madrid réagit au cas Mbappé

Une petite bombe. Dimanche soir, nous vous avons révélé en exclusivité que Kylian Mbappé (25 ans) a trouvé un accord avec le Real Madrid. Malgré les démentis ici et là, le champion du monde 2018 va bien rejoindre la capitale espagnole cet été 2024 et vivre son rêve d’enfant en signant au sein du club de ses rêves. Toutefois, son cas continue de faire parler un peu partout dans le monde. En France, la sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi a remis de l’huile sur le feu.

La suite après cette publicité

En Angleterre, on a toujours un infime espoir de voir le Bondynois poser ses valises à Liverpool, où Jürgen Klopp rêve de l’accueillir. Mais c’est en Espagne, où on attend son arrivée au sein de la Casa Blanca, que Kylian Mbappé fait le plus parler de lui. Là-bas, de nombreux articles sont publiés quotidiennement à son sujet. La célèbre émission, El Chiringuito, ne rate pas une miette de ce dossier qui enflamme la planète football depuis plusieurs années.

À lire

Real Madrid : la réponse ferme de Manchester City pour Erling Haaland

Les Madrilènes et le cas Mbappé

De leur côté, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu demeurent plutôt silencieux, même s’ils font passer quelques messages parfois dans la presse. Questionné au sujet du Français en conférence de presse, Carlo Ancelotti botte régulièrement en touche. Concernant les joueurs, face aux micros tendus, ils déclarent souvent que Mbappé est un super joueur ou qu’ils seraient heureux de l’accueillir. Mais ils ne s’étalent pas sur le sujet. Qu’en est-il dans l’intimité du vestiaire du Real Madrid ? Selon nos informations, les membres de l’équipe madrilène n’évoquent pas entre eux le cas Mbappé et sa possible venue dans la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

«C’est un non-sujet», nous a-t-on confié. Les Madrilènes se concentrent sur eux, ne se polluent pas l’esprit avec ce qui peut se dire et surtout ne se préoccupent pas du tout du joueur du PSG. Tout le contraire donc de ce qui peut être dit dans les médias ibériques. Une autre source interne au vestiaire nous a également avoué que le peu de joueurs qui ont évoqué ce dossier estiment que l’attaquant français ne viendra pas à Madrid. Preuve qu’ils ne sont pas au courant de l’avancée du dossier. Et pourtant, Mbappé va bien intégrer le Real Madrid dans quelques mois…