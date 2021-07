OL : Moussa Dembélé tape du poing sur la table pour son avenir

La suite après cette publicité

Avec le départ, libre, de Memphis Depay au FC Barcelone, l'Olympique Lyonnais avait perdu très gros en attaque. Mais après un prêt d'une saison du côté de l'Atlético de Madrid en deuxième partie de saison (5 apparitions en Liga, 2 en Ligue des Champions), Moussa Dembélé est revenu dans le Rhône cet été où il a un contrat qui court jusqu'en juin 2023. Mais son avenir reste tout de même incertain.

Récemment, nous vous annoncions en exclusivité que Gones et Colchoneros échangeaient encore pour un nouveau prêt de l'attaquant français. Et un retour à l'Atlético est la priorité de Moussa Dembélé selon nos informations révélées vendredi sur notre site. Néanmoins, le principal concerné n'exclurait plus de rester à l'OL. Le dossier Dembélé semble donc un peu flou, mais l'avant-centre de 25 ans a mis les choses au clair samedi soir.

«Je n'ai jamais dit que je voulais partir»

Alors qu'il avait déjà répondu aux rumeurs via un post sur son compte Twitter, Moussa Dembélé en a remis une couche après la victoire en amical contre Wolfsbourg (4-1). «Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Je m'entends bien avec le coach et mes coéquipiers, ça n'a pas changé depuis mon premier jour à l'OL. J'espère que ça continuera comme ça», a déclaré l'ancien Colchonero en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.

Relancé quelques instants plus tard sur les rumeurs d'un nouveau départ, le numéro 9 a été très clair : «c'était faux. Je l'ai dit, c'est bon et on passe à autre chose.» De quoi refroidir l'Atlético de Madrid pour les négociations ? Réponse dans les prochaines semaines pour l'avenir de Moussa Dembélé, auteur du deuxième but de son équipe hier soir au Groupama Stadium, face à la formation allemande.