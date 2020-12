Arsenal : William Saliba change son fusil d'épaule

La suite après cette publicité

Edu, le directeur technique d’Arsenal, a été plutôt clair concernant le prochain mercato des Gunners. Il ne faudra pas s’attendre à voir les Londoniens s’activer outre mesure pour se renforcer. En revanche, le cas William Saliba va bel et bien animé le marché du club anglais. La situation du jeune défenseur français de 19 ans est connue depuis un bon bout de temps déjà.

Acheté 30 M€ par Arsenal en 2019 puis prêté dans la foulée à l’AS Saint-Étienne, le natif de Bondy éprouve depuis de grosses difficultés à s’imposer en Angleterre. Un constat qui l’a contraint à envisager sérieusement un nouveau prêt. L’été dernier, les Verts pensaient d’ailleurs conserver le joueur, mais tout a capoté. De leur côté, les Gunners ne seraient pas contre un niveau prêt.

Saliba a changé d'avis

Cependant, ils privilégieraient une expérience en Angleterre, histoire que leur défenseur poursuive sa période d’adaptation au jeu britannique. Norwich, Brentford et Watford seraient d’ailleurs disposés à l’accueillir en Championship. Et il se pourrait que ces clubs aient leur chance. D’après The Athletic, la donne aurait changé. En effet, alors qu’il souhaitait revenir en France, Saliba serait désormais d’accord pour tenter une aventure dans un club anglais. Les prochaines semaines nous diront s’il fera le bon choix, mais Edu a confirmé ce mardi qu’Arsenal ne comptait en tout cas pas lâcher son joueur.

« Saliba est revenu ici (de son prêt à l’ASSE) après une année pas simple. Il était blessé, il n’a pas joué beaucoup de matches. Et comme vous le savez, il a eu quelques problèmes avec sa famille. Ensuite, il est donc revenu ici et les gens ont attendu de lui qu’il soit déjà au top, prêt à jouer, mais il n’a que 19 ans. Il a besoin d’un peu plus de temps. Quand vous le voyez sur le terrain, il y a trois ou quatre joueurs qui sont devant lui et qui auront plus de temps de jeu. Nous devons le préparer à jouer e il s’entraîne pour ça en jouant avec les U23. Maintenant, nous sommes face au cas où on doit savoir s’il reste ici ou si on le prête pour qu’il revienne. » Affaire à suivre.