PSG : la stat’ hallucinante quand Zabarnyi est sur le terrain…

Par Josué Cassé
Zabarnyi (PSG) @Maxppp

Opposé à l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a chuté (1-3). Plombés par des erreurs individuelles et un collectif émoussé, les Parisiens ont finalement rendu les armes. Titulaire au sein de la défense francilienne, Illia Zabarnyi a lui enchaîné une nouvelle prestation assez correcte.

Oui mais voilà, la présence du défenseur ukrainien, crédité d’un 4 ce vendredi soir, coïncide avec une triste dynamique pour le PSG. En effet, quand l’ancien joueur de Bournemouth est sur les terrains, le PSG a perdu 4 de ses 8 derniers matchs officiels.

Pub. le - MAJ le
