Ces pays où le mercato est encore ouvert

Que les joueurs à la recherche d'un nouveau challenge se rassurent, si le mercato a fermé ses portes dans bon nombre de championnats ce mardi soir à minuit, il reste encore ouvert dans de nombreux pays si on se fie au document mis à jour par la FIFA le 30 août. L'Ukraine a ainsi droit à quelques jours de rab. Le Dynamo Kiev, le Shakhtar Donetsk et les autres peuvent ainsi encore se renforcer jusqu'au 3 septembre.

La Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Macédoine du Nord ont elles jusqu'au 6 septembre. La Russie a l'autorisation de recruter jusqu'au 7 septembre, tandis que le marché ferme ses portes le lendemain, le 8 septembre, en Turquie et en République Tchèque. Israël (14 septembre) et la Serbie (17 septembre) poussent même un peu plus loin pour ce qui est des pays de la zone Euro.

La Russie, la Turquie, le Mexique, l'Afrique et le Golfe peuvent encore se renforcer

En Afrique, plusieurs marchés sont encore ouverts : le Maroc (9 septembre), la Tunisie (15 septembre), le Nigeria (30 septembre), le Mali (15 octobre), l'Algérie (20 octobre), l'Égypte (21 octobre), le Ghana (23 octobre), le Cameroun (23 octobre) ou la Côte d'Ivoire (23 novembre). Dans le Golfe, l'Arabie Saoudite clôture son mercato le 18 septembre, tandis que le Qatar et les Émirats Arabes Unis peuvent respectivement recruter jusqu'au 30 septembre et au 4 octobre. L'Iran a jusqu'au 7 novembre pour faire ses emplettes.

En Amérique du Sud, le Chili (15 septembre) et l'Argentine (26 septembre) peuvent notamment toujours accueillir des renforts. Plus au nord, le Mexique a jusqu'au 22 septembre pour enrôler des nouveaux venus. Enfin, à l'autre bout du monde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent enregistrer de nouveaux joueurs jusqu'au 18 octobre. Quand il n'y a plus de mercato, il y en a encore !