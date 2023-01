Liga : Gerard Piqué et Sergio Agüero en remettent une couche sur Mateu Lahoz

Antonio Mateu Lahoz n’en finit pas de prendre la foudre de toutes parts. Très critiqué pendant la Coupe du Monde et plus récemment lors du derby entre le FC Barcelone et l’Espanyol (1-1), l’arbitre espagnol a été une nouvelle fois mis sur le grill par deux anciens Blaugranas : Sergio Agüero et Gerard Piqué. Les anciens coéquipiers n’ont pas eu des mots tendres envers Mateu Lahoz dans une interview à l’occasion de la Kings League.

« Je n’arrive pas à croire qu’il arbitre encore », s’est étonné l’ancien avant-centre de Manchester City. « Ce que cet arbitre aime, c’est être le protagoniste… », a ajouté Piqué. L’homme à la gâchette facile (17 cartons, dont deux expulsions lors du dernier derby catalan) pourrait bientôt baisser la garde après ces multiples polémiques sur son arbitrage.

