PSG : le plan fou de Kylian Mbappé pour se débarrasser de Neymar

Décidément, chaque jour nous apporte son lot de nouvelles informations sur Kylian Mbappé. Qu'il s'agisse de détails sur son avenir, sur son contrat actuel, sur sa relation avec son coach ou ses partenaires, le Bondynois fait très régulièrement les unes de la presse sportive aux quatre coins du Vieux Continent. Alors que Le Parisien a dévoilé les chiffres fous de son contrat signé l'été dernier dimanche soir, cette fois, c'est en Espagne que ça se passe.

Le quotidien Marca confirme notamment que Kylian Mbappé ne peut plus voir Neymar. La relation avec le Brésilien serait clairement froide, alors que certains médias expliquaient plus tôt cette saison que l'attaquant tricolore avait même demandé à sa direction le départ du joueur de la Canarinha, dont l'attitude déplairait à son partenaire d'attaque.

Séparer Neymar et Messi

Le média précise ainsi que Mbappé a un plan pour se débarrasser de Neymar. Concrètement, l'ancien de Monaco tenterait de se rapprocher le plus possible de Lionel Messi, proche ami du Brésilien, et tenter de faire en sorte que ce dernier et l'Argentin commencent à prendre de la distance. D'abord sur le terrain, puis, en dehors. Marca explique que la perte de son meilleur allié dans le vestiaire pousserait Neymar à accepter de partir.

Une théorie un peu loufoque et à prendre avec des pincettes. Mais le journal ibérique précise que les deux hommes peuvent encore faire la paix, notamment du côté de Mbappé, qui accepterait d'enterrer la hache de guerre dans le cas où ses dirigeants venaient à recruter des joueurs qu'il considère d'un niveau satisfaisant lors des prochains mercatos. Drôle d'histoire...