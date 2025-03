Antonio Conte adore le PSG de Luis Enrique

Lancé dans la course au titre en Serie A, le Napoli d’Antonio Conte commence déjà à regarder un peu ses rivaux européens, pour se préparer à la saison prochaine. Interrogé sur le Paris Saint-Germain, le coach italien Antonio Conte n’a pas tari d’éloges sur la manière dont Luis Enrique faisait jouer ses hommes. «Je trouve qu’il a vraiment mérité sa qualification contre Liverpool sur l’ensemble des deux matches. Il faut mesurer ce qu’a réussi le PSG. C’est une équipe impressionnante, et Luis Enrique fait un travail incroyable», a raconté l’ancien manager de Chelsea dans l’Equipe.

«Je sais ce que cela veut dire de jouer à Anfield, dans un match avec un tel enjeu, et ce n’est pas pour tout le monde. Liverpool est une équipe redoutable, elle est en train de gagner la Premier League avec une marge énorme», a-t-il expliqué pour justifier son propos, lui qui a souvent croisé le fer avec les Reds lors de ses deux passages en Angleterre, à Tottenham et Liverpool. Ce week-end, le Napoli sera opposé à l’AC Milan, dans ce qui ressemble à une finale pour s’offrir le droit de rêver et rattraper l’Inter.