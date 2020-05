CdM 2014, Brésil-Allemagne : David Luiz regrette le manque de courage de ses coéquipiers

Cela va faire six ans que le Brésil a implosé contre l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Une défaite (7-1) vécue sur ses terres, devant ses supporters. Lors d'un entretien pour Benfica TV, David Luiz est revenu sur cette soirée cauchemardesque du 8 juillet 2014 à Belo Horizonte. Capitaine ce soir-là, le défenseur central a regretté que l'équipe n'ait pas assumé cette défaite historique.

« Après le 7-1 contre l’Allemagne, beaucoup se sont cachés, n’ont pas fait face, n’ont pas voulu prendre la responsabilité. J'ai porté le fardeau moi-même pendant longtemps. Les gens me rappelaient tout le temps ce que j’ai fait à la Coupe du Monde, mais effaçaient tout le reste », a-t-il déclaré. En l'absence de Thiago Silva suspendu et Neymar blessé, celui qui venait tout juste d'être transféré au Paris Saint-Germain était l'un des cadres de la Seleçao et a du assumer un peu plus que les autres cette débâcle. Voire un peu trop.