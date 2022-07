Le LOSC passe à l'attaque pour Mohamed Bayo

Mohamed Bayo est un homme courtisé. Cela n'a rien d'étonnant puisque l'attaquant de 24 ans a fait des débuts remarqués au sein de notre chère Ligue 1. Sous le maillot du Clermont Foot, il avait aidé son équipe à monter dans l'élite il y a un an. Cette saison, Bayo a été précieux pour les siens. Avec 14 buts et 5 assists, il a été essentiel pour son club, qui a réussi à se maintenir au plus haut niveau. Mais forcément, son talent et ses qualités ne sont pas passés inaperçus.

A la fin du mois de mai, nous vous avions révélé en exclusivité que West Ham, l'Eintracht Francfort et l'Olympique de Marseille, qui l'avait supervisé, étaient tous séduits par son profil. Plus d'un mois plus tard, les prétendants sont beaucoup plus nombreux. Si Francfort est toujours présent, le Hertha Berlin s'est aussi mêlé à la course à la signature de Mohamed Bayo. En Espagne, le FC Valence est aussi intéressé. En Angleterre, Everton et Tottenham le suivent.

Lille s'est positionné

Mais c'est surtout en France qu'un candidat est plus avancé à l'heure actuelle. Il y a quelques jours, plusieurs comptes Twitter sérieux ont indiqué que le LOSC était intéressé. Selon nos informations, les Dogues sont passés à la vitesse supérieure en formulant une offre pour l'international guinéen. Le montant n'a pas filtré, mais elle se rapprocherait d'une somme comprise entre 10 et 11 millions d'euros.

Ce qui n'est pas suffisant pour Clermont, qui demande entre 13 et 14 millions d'euros pour son joueur. Un élément encore sous contrat jusqu'en 2024 et qui a de très fortes chances de changer d'air durant l'intersaison. Il reste à savoir quel club gagnera la partie et surtout remportera ses faveurs. Ce qui est certain, c'est que Mohamed Bayo aura l'embarras du choix, lui qui peut rester et passer un cap en France ou aller tenter une aventure à l'étranger.