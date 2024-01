L2 : Bastia fait chuter le leader Angers, Valenciennes dans le dur

19 buts ont animé le multiplex de la 20e journée de Ligue 2. La surprise de la journée est venue de Corses. Bastia a fait tomber Angers (2-0), leader de cette Ligue 2, invaincu depuis fin octobre. Avec cette victoire, les hommes de Régis Brouard prennent de l’avance sur la zone de relégation. Grenoble pensait grimper au classement grâce à un doublé du Marocain Amine Sbai et prendre la troisième place du championnat, mais c’était sans compter sur le retour de Dunkerque. Avant-dernier au championnat, ils prennent un point précieux dans l’optique du maintien.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angers 40 20 15 12 4 4 33 18 2 Auxerre 38 19 20 11 5 3 40 20 3 Grenoble 35 20 8 9 8 3 27 19 4 Laval 35 20 4 10 5 5 21 17 5 Pau 31 20 2 8 7 5 34 32 Voir le classement complet

Pour Valenciennes, les choses se compliquent encore plus avec une nouvelle défaite contre Amiens (1-0). Bonne opération également pour les Troyens qui se sont imposés avec la manière face à l’AC Ajaccio (3-1). Caen et Guingamp progressent grâce à leur petite victoire sur Concarneau (1-0) et QPR (0-1). Rodez a arraché la victoire dans les dernières secondes face à Pau (2-1) et se rapproche de leur adversaire du jour.

Les résultats du multiplex

Bastia 2-0 Angers : Bianchini (29e), Alfarela (60e)

Caen 1-0 Concarneau : Mendy (72e)

Grenoble 2-2 Dunkerque : Sbai (28e, 64e) ; Senneville (78e), Maurer (82e)

Paris FC 2-1 Annecy : Gory (51e, 77e) ; Pajot (80e)

QRM 0-1 Guingamp : Guillaume (89e)

Rodez 2-1 Pau FC : Abdallah (53e), Younoussa (90+5) ; Sylla (sp 88e)

Troyes 3-1 AC Ajaccio : Said (32e, 71e), Bruus (48e) ; Jacob (40e)

Valenciennes 0-1 Amiens : Mafouta (sp 9e)