Dimitri Payet se rapproche de Vasco de Gama !

L’aventure de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille est maintenant terminée. «On a eu une discussion bien avant la reprise de l’entraînement et Pablo Longoria a fait part d’une honnêteté. Ce n’est pas simple à digérer, mais je pense que ça a le mérite d’être honnête. Ce n’est pas ce qui était prévu de mon côté», confiait avec émotion le Réunionnais en conférence de presse, pour annoncer son départ. Mais un peu moins d’un mois après cette annonce, le milieu offensif de 36 ans doit maintenant trouver un point de chute.

Toujours libre de tout contrat, le milieu offensif cherche toujours un nouveau club. Et continuer en France semble compromis pour l’international français. En effet, Dimitri Payet ne se voit pas jouer ailleurs qu’à l’OM sur le territoire français et selon Téléfoot, il a d’ailleurs recalé les approches du FC Nantes, son ancien club. Privilégiant l’étranger, Payet disposait de quatre pistes qu’il étudierait encore. Lui qui expliquait ne pas vouloir prendre sa retraite et vouloir «continuer à jouer au foot».

«Je sors d’une saison très difficile avec peu de temps de jeu. J’ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement», ajoutait Payet lors de son départ de l’OM. Et selon les informations du média brésilien Globo Esporte, le club de Vasco de Gama serait en discussions avancées avec l’entourage du milieu de terrain. Le journal précise même que l’international tricolore (38 sélections, 8 buts) est très enthousiaste à l’idée de défendre le club de Vasco.

Une grosse proposition financière aurait d’ailleurs plu à l’entourage de Payet et les parties seraient optimistes quant à la concrétisation d’un accord. En conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif, Paulo Bracks, a confirmé qu’il y avait des négociations avec un «grand numéro 10», poste recherché depuis plusieurs mois. À noter que le club de Vasco de Gama est en difficultés et pointe à l’avant-dernière place du championnat brésilien, après 17 journées.