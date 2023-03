Barça : Jordi Alba pousse pour un retour de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Très proche de Lionel Messi au FC Barcelone, Jordi Alba a très mal vécu le départ impromptu de l’Argentin en août 2021, plus de 20 ans après son arrivée au club. Dans un entretien accordé à l’émission espagnole «Viajando con Chester», l’international espagnol est revenu sur ce départ qui l’a bouleversé, mais aussi sur la rumeur du retour de la Pulga en Catalogne, qui refait surface depuis plusieurs semaines.

«Son départ ? Je l’ai vécu fatalement, très mal. Je me souviens que le jour où il a annoncé qu’il partait, je lui avais parlé le matin. Il rentrait d’Ibiza à Barcelone et m’avait dit qu’il allait continuer. Quand j’ai vu l’information, j’étais choqué, rembobine l’Espagnol avant d’évoquer un possible retour de l’Argentin. On n’en a pas parlé, il a un contrat avec le PSG… Mais je pense que ce serait bien pour le club et pour lui, tranche-t-il. Il est maintenant heureux à Paris. Il a eu du mal à s’adapter la première année, mais maintenant il va beaucoup mieux.»

À lire

La réaction magique d’Haaland avec une fan, le plan du Barça pour Messi